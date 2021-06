Oostenrijk bibbert, maar boekt tegen Noord-Macedonië toch eerste EK-zege ooit

Het was pas de eerste Oostenrijkse zege op een Europees kampioenschap. Bij de voorgaande twee deelnames was dat nog niet gelukt.

Oostenrijk heeft zijn eerste wedstrijd in groep C, de groep van Nederland, met de nodige moeite gewonnen. Tegen Noord-Macedonië leken de Oostenrijkers lang af te stevenen op 1-1, maar invallers Michael Gregoritsch en Marko Arnautovic zorgden toch voor de zege: 3-1.

Voor Noord-Macedonië was het duel in Boekarest op voorhand al historisch. De nummer 138 van de FIFA-ranglijst mocht voor het eerst deelnemen aan een eindtoernooi dankzij de eindzege in divisie D van de Nations League. Dat gebeurde dankzij een treffer van Goran Pandev in de eindstrijd tegen Georgië.

Veel Noord-Macedoniërs waren dan ook afgereisd naar Boekarest om hun volksheld in actie te zien. Zij werden niet teleurgesteld.