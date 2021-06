Vlielandse ANWB-paddenstoelen geveild voor duizenden euro's per stuk

Achttien oude ANWB-paddenstoelen die jarenlang op Vlieland hebben gestaan, zijn geveild voor in totaal 32.038 euro. Het exemplaar dat op de Veerdam heeft gestaan, waar de boot uit Harlingen aankomt, bracht het meest op: 2660 euro.

De paddenstoelen waren overbodig geworden omdat er tegenwoordig nieuwe wegwijzers staan. De gemeente schonk ze daarom aan de VVV Vlieland, die ze online veilde.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van de Waterroute, een loop- en fietsroute over het eiland met uitleg over de waterkringloop. Begin volgend jaar moet de route klaar zijn.

Uitschieters

De veiling begon op 1 juni en liep vanmiddag om 12.00 uur af. De meeste paddenstoelen leverden tussen de 1000 en 2000 euro op, maar er waren uitschieters. Na de paddenstoel van de Veerdam leverde die van het Pad van de Staatsschuur het meeste op: 2550 euro.

De opbrengst is naar verhouding hoger dan die van een vergelijkbare veiling op buureiland Terschelling. Daar werden vorig jaar 37 paddenstoelen geveild, twee keer zo veel dus, met eveneens een opbrengst van ruim 30.000 euro.

Bijna 200 kilo

Al meer dan een eeuw worden de iconische paaltjes als wegwijzers gebruikt. De eerste stond in 1919 in Baarn, maar de naam paddenstoel werd toen nog niet gebruikt. Die term komt in 1921 voor het eerst voor in een vergaderstuk.

ANWB-bestuurder Willem Leliman uit Baarn was de bedenker van de paddenstoel, toen nog geheel van beton met een gewicht van bijna 200 kilo. Decennialang plaatste de ANWB de wegwijzers, maar sinds 2013 doet de Nationale Bewegwijzeringsdienst dat.

Paddenstoelen worden nog steeds gebruikt op plekken waar de wegwijzers de natuur niet te veel mogen verstoren en waar fietsers veilig kunnen stoppen om het opschrift te lezen. Op andere plekken worden meestal wegwijzers op een paal neergezet.

Er staan tegenwoordig meer dan 5000 paddenstoelen in heel Nederland. Nieuwe exemplaren worden gemaakt van duurzame natuurvezels en wegen nog maar 10 kilo.