Onverzettelijke Djokovic knokt zich naar tweede titel op Roland Garros

Djokovic was duidelijk even van slag en leverde in de tweede set direct zijn opslag in. De Griek, bezig aan zijn eerste grandslamfinale, gaf zelf geen kansen weg en won de set met opvallend gemak.

Tsitsipas kreeg, mede door een mislukte smash van Djokovic, een setpunt bij 5-4. Djokovic werkte die in de langste rally van de eerste set (25 slagen) weg, brak de Griek, verloor zelf ook zijn opslag en miste een setpunt in de tiebreak.

Djokovic is nu nog een titel verwijderd van het recordaantal van Roger Federer en Rafael Nadal. Hij is bovendien de eerste man in het open tijdperk met twee zeges in elk van de vier grandslamtoernooien.

Novak Djokovic heeft voor de tweede keer Roland Garros gewonnen. De als eerste geplaatste Serviër knokte zich in de finale tegen Stefanos Tsitsipas van een 2-0 achterstand in sets terug naar zijn negentiende grandslamtitel: 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Met het verloop van de partijen tegen Lorenzo Musetti en Nadal in gedachten (Musetti kwam ook met 2-0 voor in sets en Nadal stond in de eerste set in een mum van tijd met 5-0 voor) was het nog niet per se tijd om te wanhopen voor de Serviër.

En hoewel Djokovic na de thriller tegen Nadal vermoeid oogde, vermoeider dan de Griek die het ook zwaar had in zijn halve finale (vijfsetter tegen Alexander Zverev), kwam hij voor in de derde set. Tsitsipas werkte op magnifieke wijze vier kansen weg, maar boog bij het vijfde breekpunt.

Vechten voor elk punt

Van 3-1 werd het 5-2 voor Djokovic, maar Tsitsipas beschouwde de derde set nog niet als verloren. Hij vocht voor elk punt, al was het maar om Djokovic nog wat verder uit te putten.

Na een korte blessurehandeling aan zijn rug, voorafgaand aan de vierde set, leek de intensiteit in het spel van de Griek verdwenen. En Djokovic profiteerde.

In de vijfde set plaatste Djokovic een break in de derde game, de eerste keer dat hij leidde in de finale, en na ruim vier uur kon hij gaan serveren voor de wedstrijd. Het eerste matchpoint werd nog weggewerkt door Tsitsipas, maar op het tweede sloeg Djokovic toe.

"Ik heb bijna negen uur gespeeld in de afgelopen 48 uur tegen twee geweldige kampioenen", zei Djokovic. "Het was fysiek onzettend zwaar, maar ik vertrouwde op mijn kwaliteiten en wist dat ik het kon."

De kampioen richtte zich ook tot Tsitsipas. "Ik weet hoe zwaar het is om de finale te verliezen. Dit zijn de wedstrijden waar je het meeste van leert en hem kennende, komt hij hier sterker uit. Ik geloof dat hij in de toekomst veel grand slams zal gaan winnen."