Artsen zonder Grenzen redt 410 migranten op zee maar geen haven laat ze toe

De internationale hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AzG) is sinds gisteren op zoek naar een haven in het Middellandse Zeegebied om meer dan 400 geredde migranten aan wal te brengen.

De organisatie zegt dat het in de afgelopen twee dagen zeven reddingsoperaties heeft uitgevoerd in het centrale deel van de Middellandse Zee. Daarbij zijn in totaal 410 migranten opgepikt van gammele of defecte boten. Onder hen bevinden zich vrouwen, kinderen en onbegeleide minderjarigen.

Alle migranten zijn nu aan boord van het AzG-schip Geo Barents dat onder Noorse vlag in het gebied vaart. Op Twitter roept de organisatie op om de mensen ergens van boord te laten gaan. "Ze hebben een zenuwslopende reis achter de rug en zijn uitgeput. Laat ze nu een veilige plek bereiken."

De organisatie zegt met verschillende havens te hebben gesproken over het van boord laten gaan van de migranten. "Na 24 uur bureaucratisch gepingpong is nog steeds geen oplossing voor deze mensen", klaagt AzG op Twitter. "Behandel migranten als waardige mensen, niet als pionnen."