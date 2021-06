Wiebes opnieuw de beste in Flanders Diamond Tour, haar zevende zege in 2021

Lorena Wiebes heeft opnieuw de Flanders Diamond Tour gewonnen. De renster van Team DSM was na 136,6 kilometer koers de snelste in de sprint in Nijlen.

Wiebes versloeg de Italiaanse Chiara Consonni en haar landgenote Amber van der Hulst met meer dan een fietslengte verschil.

Voor de 22-jarige Wiebes was het al de zevende zege in 2021. Ze won vorige week ook Dwars door de Westhoek in België en eerder dit seizoen de Scheldeprijs. Het was de zevende editie van de Flanders Diamond Tour. De vorige editie, in 2019, won ze ook al. In 2020 werd de koers vanwege de coronapandemie niet verreden.