Oranjefans klaar voor de wedstrijd: 'Het is eindelijk weer gezellig in de straat'

Vanavond speelt Nederland de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne. Op meerdere plekken in het land zit de stemming er al sinds vanochtend goed in en kleuren de straten langzaamaan oranje.

In de Lange Raamstraat in Haarlem hangen ze geen vuile, maar oranje was buiten. In de straat hangen hoog in de lucht oranje T-shirts, broeken, sokken en zelfs twee bh's. De kleding is ingezameld en met een speciale kleurstof oranje gewassen om de voetballers vanavond te steunen.

Een van de drijvende krachten achter de actie is Marleen Zwartkruis. Zij heeft haar buren opgeroepen om (oude) kleding af te staan. "Tien jaar geleden, tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, deden we dit voor de eerste keer", vertelt ze aan NH Nieuws. "En nu vanwege corona en het niet buiten kunnen zitten doen we het weer. Zo is het toch, op een speciale manier, gezellig in de buurt."

Oranje-ontbijt met de hele straat

In de Beatrixlaan Lochem zijn ze sinds vanochtend vroeg al druk in de weer. "We ontbijten vandaag met de hele straat", vertelt Fred Stomps aan Omroep Gelderland. "Een spontaan idee van één van de buren. Hartstikke gezellig, zo leer je elkaar anders en beter kennen. Ik zie nu alweer nieuwe gezichten, want er wordt nog wel eens verhuisd in deze straat."

Stomps legt uit dat het 'Oranje-ontbijt' en het samen versieren van de straat de sociale cohesie versterkt. "Dat is gewoon heel belangrijk. Ga je op vakantie, dan meld je dat even in de groepsapp en dan houden we een extra oogje in het zeil. Of even de plantjes watergeven bij een buurvrouw. Dat soort dingen zijn fijn." "Noaberschap", noemt buurman Dennis Driessen het. "Dat je met elkaar en voor mekaar zorgt, op een moment dat dat nodig is."

In corona-tijd was het contact in de straat minder, en dus hebben veel buren weer zin om elkaar te zien. "Zeker in het begin zag je elkaar alleen in het voorbijgaan, maar de gezelligheid zoals we gewend waren was een stuk minder", vertelt Maaike Luesink. "Dus nu met het EK dachten we: hier moeten we gebruik van maken om weer samen te komen."