Dominantie Ineos en Bahrain duurt voort: Carapaz eindwinnaar, Mäder wint rit

In plaats van Poels sloot ploeggenoot Hermann Pernsteiner aan bij de voorsten en de Oostenrijker bleek ook de sterkste van de kopgroep. Vlak achter de vluchters volgde de groep met favorieten, waarin Pavel Sivakov, Rohan Dennis en Eddie Dunbar het tempo hoog hielden voor Carapaz. Te hoog voor Pernsteiner, die op 18 kilometer voor de finish in de kraag gegrepen werd.

De zege in de achtste en laatste etappe (159 kilometer over de zware Oberalppas, Lukmanierpas en Gotthardpas) ging naar de Zwitser Gino Mäder.

De Ecuadoriaan van Ineos nam in de vijfde etappe de leiding over van Mathieu van der Poel, maar verloor in de tijdrit van zaterdag een kleine minuut op Urán en was daardoor nog allerminst zeker van zijn zaak.

Richard Carapaz is winnaar geworden van de 84ste editie van de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan sloeg in de koninginnenrit met start en finish in Andermatt de aanvalletjes van naaste belager Rigoberto Urán eenvoudig af en behield daardoor zijn voorsprong van 17 seconden op de Colombiaan.

Michael Woods sloeg wel een gaatje met de favorietengroep en kreeg in de ruim 15 kilometer lange afdaling gezelschap van Mäder. In de sprint in Andermatt reed Mäder met twee vingers in de neus naar de zege, negen seconden voor een zevental met Carapaz en Urán.

Sam Oomen, zondag twaalfde in de slotrit, eindigde als achtste in het eindklassement. Tom Dumoulin, zaterdag knap vijfde in de klimtijdrit, sloot de eerste ronde sinds zijn rentree af met de 41ste plaats in het algemeen klassement.

Dominante ploegen: Ineos en Bahrain

Voor Carapaz, die met Geraint Thomas en mogelijk Tao Geoghegan Hart als een van de kopmannen van start gaat in de Tour de France, is het de eerste eindzege in een meerdaagse ronde sinds zijn Girozege in 2019. Zijn ploeg, Ineos Grenadiers, is dit jaar de grote slokop als het gaat om etappekoersen.

Met de Tour de la Provence (Sosa), de Ronde van Catalonië (Adam Yates), de Ronde van Romandië (Thomas), De Giro d'Italia (Bernal) en het Critérium du Dauphiné (Porte) en de Ronde van Zwitserland won de ploeg er al zeven, allemaal met een andere kopman.

Mäder, die ook al een rit won in de Giro d'Italia, zorgde voor de 13de dagzege dit seizoen van zijn ploeg Bahrain Victorious. Twaalf van die dertien zeges kwamen in de laatste twee maanden.