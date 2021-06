Deense bondscoach: 'Verkeerde keuze om het duel met Finland toch nog te spelen'

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand vindt het erg moeilijk dat zijn spelers zaterdag de keuze moesten maken om de wedstrijd tegen Finland te hervatten of een dag later het duel uit te spelen.

Denemarken beleefde een emotionele avond in Kopenhagen, waar Christian Eriksen vlak voor rust in elkaar stortte en op het veld werd werd gereanimeerd. Op de persconferentie vertelde teamarts Morten Boesen dat Eriksen een hartstilstand kreeg op het veld.

"We hebben hem met behulp van een defibrillator teruggekregen, maar we waren net op tijd. Anders was hij overleden." Beide landen zochten de kleedkamers op, maar keerden toch terug om het duel uit te spelen.

"We hadden niet verder moeten voetballen", aldus de bondscoach. "Het was verkeerd om deze keuze aan de spelers te laten. Die jongens zijn in shock, ze weten niet of hun vriend nog leeft en dan moeten ze zo'n beslissing nemen."

Geen druk van UEFA

Een dag later noemt Hjulmand die beslissing dan ook verkeerd. "We hadden gewoon in de bus moeten stappen, maar het was een erg moeilijke beslissing."

Ook Peter Møller, directeur van de Deense voetbalbond, vindt het een dag later geen goede keuze. "Hoewel we geen druk hebben gevoeld van UEFA, was het te emotioneel voor de spelers. Je moet je afvragen wat het belangrijkste is. Natuurlijk houden we van voetbal, maar het is niet het belangrijkste in de wereld."