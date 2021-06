Sterling zorgt voor Engelse primeur tegen tegenvallend Kroatië

In de tiende poging is Engeland er in geslaagd om zijn eerste EK-duel in winst om te zetten. Op Wembley werd Kroatië met 1-0 verslagen door een goal van Raheem Sterling in de tweede helft.

Het treffen in groep D, met ook Schotland en Tsjechië, was een herhaling van de halve finale van het WK in 2018. Toen zegevierde de Kroaten met 2-1 na verlenging.

Opvallendste keuze van de Engelse bondscoach Gareth Southgate was het posteren van de rechtsbenige Kieran Trippier als linksback. Daarmee koos hij voor ervaring. Onder anderen Dortmund-vedette Jadon Sancho haalde de wedstrijdselectie niet.

Kansen in beginfase

De creatieve ingevingen moesten tegen de Kroaten van anderen komen en met name in de beginfase beukten de Engelsen op het vijandige doel. Dat leverde diverse kansen op.

Raheem Sterling bediende jongeling Phil Foden, die de bal tegen de paal schoot. Enkele minuten later stelde middenvelder Kalvin Phillips de Kroatische doelman Dominik Livakovi op de proef.