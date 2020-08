Duizenden betogen in Berlijn tegen coronamaatregelen, aangifte tegen organisatie

De politie heeft de demonstranten opgedragen naar huis te gaan, maar daar wordt vooralsnog geen gehoor aan gegeven. De politie wordt uitgejouwd en de demonstranten roepen 'wir bleiben hier'. De politie heeft aangekondigd in te grijpen als de demonstranten niet vertrekken.

De meeste demonstranten houden geen afstand en hebben geen mondkapje op. Tegen de organisatie is aangifte gedaan, vanwege het "niet naleven van de hygiënemaatregelen".

In Berlijn demonstreren duizenden mensen tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie zegt dat er op het hoogtepunt 17.000 mensen op de been waren, maar volgens de organisatie waren het er veel meer, ongeveer een miljoen.

Duizenden demonstreren in Berlijn tegen coronamaatregelen: 'Het is niet proportioneel' - NOS

IT-ondernemer Michael Ballweg is de initiatiefnemer van de demonstratie. Hij heeft de beweging Querdenken opgericht, omdat hij vindt dat de grondrechten te makkelijk en op te grote schaal zijn ingeperkt. De demonstranten wantrouwen de koers van hun regering. Ze vinden dat de maatregelen tegen het virus veel te ver gaan.

De actievoerders komen uit verschillende hoeken: antivaxers (tegenstanders van vaccinaties), linkse intellectuelen, bezorgde ondernemers, bekenden uit het extreemrechtse milieu, complotdenkers, maar ook veel gezinnen liepen mee.

De groepen willen met de demonstratie 'het einde van de pandemie' uitroepen. "Deze mensen zijn zo wantrouwend geworden over wat de media en regering ze vertellen, dat sommigen zelfs niet geloven dat er een virus is en dat er mensen doodgaan", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek, die bij betoging aanwezig was. "Die gaan ergens anders aan dood, denken zij."