Volleybalsters knokken zich in vijf sets langs Italië

De Nederlandse volleybalsters hebben in het Italiaanse Rimini hun achtste zege in de Nations League geboekt. Oranje knokte zich knap met 3-2 (25-21, 26-28, 20-25, 25-21, 15-10) langs Italië.

Beide landen beschikken in de Nations League, waarin zestien landen strijden om de titel, over een flink verjongde selectie. Avital Selinger, de bondscoach van Nederland, moet het doen zonder vaste waardes als Robin de Kruijf, Laura Dijkema en Maret Grothues. Bij Italië ontbreekt onder anderen vedette Paola Egonu.

De 21-jarige Sylvia Nwakalor bewees tegen Nederland echter ook een puntenmachine te zijn: ze scoorde maar liefst 27 keer. Toch ging de eerste set met 25-21 naar Nederland.

Goede service Jaspers

Marrit Jaspers was voor Oranje op dreef van achter de servicelijn. Met haar verraderlijke opslag bracht ze Nederland in de tweede set van een 13-18 achterstand naar 18-18. Oranje miste echter even later een setpoint, waarna Italië op zijn derde setpoint wel toesloeg.

Na een mindere derde set, waarin Nederland na een 20-19 voorsprong geen punt meer scoorde, was Oranje in set vier weer bij de les op de 'big points'.

In de beslissende vijfde set waren er vier matchpoints nodig om de wedstrijd binnen te slepen.