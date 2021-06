Dubbel feest Deceuninck: Cavendish pakt etappe, Evenepoel wint klassement

Remco Evenepoel heeft de 91ste Ronde van België gewonnen. De jonge Belg van Deceuninck, die de vorige editie in 2019 ook won, zag zijn leidende positie in de door ploegmaat Mark Cavendish gewonnen vijfde etappe niet in gevaar komen.

Corné van Kessel, Piotr Havik en Ryan Kamp waren de drie Nederlanders in de vroege vluchtgroep van vijf, die in de 178,7 kilometer lange rit naar Beringen nooit meer dan 2,5 minuut kreeg. Op 10 kilometer van de streep werden Cyril Lemoine en Jordy Bouts als laatste vluchters ingerekend.

In de sprint waren alle ogen gericht op Caleb Ewan, die de vorige twee etappes had gewonnen. Cavendish maakte er echter een dubbel feestje van voor Deceuninck.