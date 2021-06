Hockeysters Oranje pakken elfde Europese titel na zege op Duitsland

Vreugde bij de spelers van Nederland na het scoren 1-0 tijdens de finale van het EK Hockey tussen Nederland en Duitsland in het Wagener Stadion - Pro Shots

De Nederlandse hockeysters zijn voor de elfde keer in de historie en voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale was Oranje met 2-0 te sterk voor Duitsland. Marloes Keetels en Frédérique Matla namen de doelpunten voor hun rekening. Volgens bondscoach Alyson Annan was deze zege belangrijk in aanloop naar de Olympische Spelen, die over zes weken beginnen. "We hebben moeilijke wedstrijden nodig", aldus Annan, die aankondigde komende week haar olympische selectie bekend te maken. "We zijn er grotendeels uit." Eva de Goede ziet nog verbeterpunten richting de Spelen, maar kijkt er wel vol vertrouwen naar uit. "Je wilt natuurlijk altijd op je allerbest spelen, maar ook weer niet te vroeg pieken. Het is niet erg als sommige dingen niet lukken. Dat komt straks op de Spelen wel. Daar kunnen we nu lekker naartoe bouwen." Bekijk in de videocarrousel de reacties van De Goede, bondscoach Annan en EK-debutante Stella van Gils:

De weg naar de eindstrijd op de EK hockey verliep voor de Nederlandse vrouwen zonder enige tegenslag. Met drie (zeer) ruime overwinning in de groepsfase en een 3-1 zege op België in de halve finales kende de ploeg van bondscoach Annan weinig tegenstand tijdens dit EK. De Duitse vrouwen hadden een stroevere start op dit toernooi, met een 1-1 gelijkspel tegen België, maar daarna stoomden ze met ruime zeges door naar de finale, waar het net als twee jaar geleden Nederland trof. Nederland zet Duitsland onder druk In de finale in het Wagener-stadion in Amstelveen was de eerste grote kans voor Oranje. De wedstrijd was nog maar enkele seconden oud toen Matla, de topscorer van dit EK, uithaalde met haar backhand. De Duitse keepster kon de bal nog net uit het doel houden. Aan het eind van het eerste kwart was het opnieuw Matla die de Duitse doelvrouw dwong tot een redding. Dit keer kwam de kans voort uit een strafcorner. De tweede strafcorner van Oranje, in het tweede kwart, was wel raak. De variant werd door aangeefster Keetels binnengetikt.

Blijdschap na het doelpunt tegen Duitsland in de EK-finale - ANP