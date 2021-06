De politie heeft vanochtend een 89-jarige man van de A79 gehaald. De man reed op een afgesloten wegdeel tegen het verkeer in richting Maastricht.

De politie had meerdere meldingen gekregen van geschrokken weggebruikers die de automobilist tegenkwamen. "De man reed zo'n 9 kilometer lang tegen de rijrichting in", zegt een politiewoordvoerder tegen 1Limburg. "Bij knooppunt Kruisdonk bij Rothem is hij door de politie van de weg gehaald."

Er zijn geen ongelukken gebeurd.