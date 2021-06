'Je voelt je zo hopeloos. Maar je kunt niks, het is afschuwelijk...'

Mensen slaan de handen voor de mond, een arm om elkaar. En als het maar duurt en duurt, gaan ze bellen. Met het thuisfront, om te vragen of zij meer weten over wat er hier allemaal gebeurt. Met vrienden, voor steun.

"Hij is de grootste ster van Denemarken. Hij is een voorbeeld, als voetballer en mens", zegt een vader, die met zijn zoon op de tribune zit, tegen me. "Ik vind het heel erg dat mijn zoon dit nu moet meemaken. Al is wat hier gebeurt in het publiek heel indrukwekkend." Hij heeft gelijk: het is overweldigend hoe het in een halfvol stadion zo stil kan zijn.

Dan komt er langzaam goed nieuws binnendruppelen. Er gaat een foto rond van Eriksen die het veld wordt afgedragen en duidelijk waarneembaar zijn ogen open heeft en zijn hand opsteekt. Het kan gephotoshopt zijn, dus iedereen is voorzichtig. Maar als de stadionspeaker het nieuws even later bevestigt, en zegt dat Eriksen bij kennis en aanspreekbaar is, gaat er een golf van opluchting door Kopenhagen.

Tranen in haar ogen

Van strijd tussen de fans van Finland en Denemarken is dan al anderhalf uur geen sprake meer. Sterker: wat er op deze avond gebeurt lijkt sterk te verbroederen. De ene helft van het stadion, het vak met de blauw-witte Finnen, zingt nu 'CHRISTIAN', en de andere kant, die met de in rood-wit gehulde Denen, scandeert 'ERIKSEN'. Een vrouw in rood-witte onesie schreeuwt mee met de tranen in haar ogen. "Ik ben zo opgelucht", verzucht ze.

Toch nog vrij onverwacht komt daarna de mededeling dat de wedstrijd wordt hervat. Mensen kijken elkaar vertwijfelend aan. "Ik weet niet of ik hier wel op zit te wachten."