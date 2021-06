18-jarige komt om bij bootongeluk bij Putten

Bij een bootongeluk op het Nuldernauw bij Putten is gisteren een 18-jarige man uit de gemeente Barneveld om het leven gekomen. Het slachtoffer raakte bekneld in de schroef van een boot.

Volgens de politie huurde een groep van twaalf jongeren gisteren een sloep om te varen op het water tussen Putten en Zeewolde. Om een nog onbekende reden sprong een van hen overboord. "Misschien om een frisse duik te nemen. Er waren in ieder geval geen motorproblemen", zegt een woordvoerder. De man kwam vervolgens met zijn arm vast te zitten in de schroef.

De politieboot was snel ter plaatse om hulp te verlenen, maar het lukte niet om het slachtoffer los te krijgen. De sloep is toen naar de haven bij Zeewolde gesleept, waar hulpdiensten de man wisten te bevrijden, meldt Omroep Gelderland. "Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij aan zijn verwondingen overleden", aldus de woordvoerder.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.