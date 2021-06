Oranje krijgt kansen in aantrekkelijk duel met Oekraïne

Langzaam maar zeker nadert de rust in de Johan Cruijff Arena. Nederland heeft het meeste balbezit en had in de 38ste minuut weer een beste mogelijkheid: de bal komt tijdens een aanval voor de voeten van Wijnaldum, die in één keer uithaalt. Keeper Boesjtsjan redt Oekraïne.

Een minuutje later is er een vrije kopkans voor Dumfries op aangeven van Depay. Maar de PSV'er kopt verkeerd en erg naast.

Nederland-Oekraïne 0-0