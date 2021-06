Om 18.00 uur: Oostenrijk treft N-Macedonië • Teamarts: 'Eriksen had hartstilstand'

Het spelbeeld is in de tweede helft vooralsnog hetzelfde. Kroatië probeert het tempo uit de wedstrijd te halen, om zo te voorkomen dat Engeland in zijn geliefde spel kan komen.

In de 55ste minuut zien we zowaar Modric in actie met een laag, hard afstandsschot. De Engelse keeper Pickford brengt met enige moeite redding.

Engeland-Kroatië 0-0