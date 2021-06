Felle Engelsen houden Kroatië onder druk • Eriksen bedankt fans voor steun

We houden vandaag natuurlijk ook in de gaten of er nieuws is over de situatie van Christian Eriksen. De Deense voetbalbond houdt om 15.00 uur een persconferentie, waarvan we uiteraard melding zullen doen.

Eriksen meldde zich vanochtend al in de groepsapp van zijn werkgever Internazionale. Volgens Giuseppe Marotta, directeur van de Italiaanse topclub, maakt Eriksen het goed. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", zei Marotta tegen het Italiaanse Sky Sport.