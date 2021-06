China tegen G7: dictatuur klein groepje landen is voorbij

China heeft uitgehaald naar de landen die de G7 vormen: "De dagen dat kleine groepjes landen mondiale beslissingen dicteerden zijn voorbij." Het is een reactie op de aankondiging van de G7-landen om samen een blok te vormen tegen China, onder meer via een groot infrastructuurproject om ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Sinds 2013 voert China wereldwijd allerlei infrastructurele projecten uit, zoals in Afrika waar havens en spoorwegen worden aangelegd. Dat plan heet de Nieuwe Zijderoute. Daarmee koopt China vooral invloed in landen die vaak rijk zijn aan grondstoffen. De G7 wil daar nu tegenwicht aan bieden, al zijn de details van het plan nog niet bekend.

Toch reageerde China er al beknopt op: "Wij vinden dat landen, groot of klein, sterk of zwak, arm of rijk, gelijken zijn en dat aangelegenheden die de wereld betreffen, behandeld moeten worden door alle landen te consulteren."

Vandaag is de slotdag van de G7-top in Cornwall, waarin zeven grote industrielanden (VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan) bij elkaar komen. Verwacht wordt dat het handelen van China opnieuw genoemd zal worden in de slotverklaring. De Amerikaanse president Joe Biden wil dat daarin ook een gezamenlijk statement komt tegen de Chinese behandeling van de Oeigoeren en andere minderheden in China.