Heel Noord-Macedonië leeft mee met EK-debuut: ‘Zullen met ons hart spelen’

Dankzij het doelpunt van Goran Pandev in het play-offduel met Georgië plaatste Noord-Macedonië zich voor het eerst in de historie voor het EK voetbal, een prestatie waar ze in Pandevs geboortedorp Strumica maar wat trots op zijn. "De kroon op alles is dit EK", vindt zijn vader.

Niet alleen in Strumic, maar in heel Macedonië wordt er meegeleefd met de nationale voetbalploeg. "We spelen niet alleen voor onszelf, maar voor heel Macedonië", weet Pandev. "We zullen met ons hart spelen."

'Kunnen niet wachten'

Noord-Macedonië debuteert zondagavond om 18.00 uur op het EK voetbal met een wedstrijd tegen Oostenrijk, tot vreugde van de Noord-Macedonische spits. "Laten we godzijdank beginnen. We kunnen niet wachten om te spelen."

In de laatste groepswedstrijd in groep C, op 21 juni, treft Pandevs Noord-Macedonië het Nederlands elftal.