Sjevtsjenko wijst Oekraïne al kwart eeuw de weg; eerst als speler, nu als bondscoach

Sjevtsjenko betekent nu ook als coach veel voor Oekraïne - NOS

Andrij Sjevtsjenko is al meer dan 25 jaar jaar het gezicht van het Oekraïense voetbal. Eerst als speler en sinds 2016 als bondscoach van de nationale ploeg. Onder leiding van de oud-speler van Dynamo Kiev, AC Milan en Chelsea miste Oekraïne het WK van 2018, maar verliep de kwalificatiereeks voor het EK voorspoedig. Oekraïne eindigde als overtuigende nummer één in kwalificatiegroep B met zes zeges, twee keer een gelijkspel en zonder nederlaag. De ploeg van Sjevtsjenko won onder meer thuis met 5-0 van Servië en met 2-1 van regerend Europees kampioen Portugal en incasseerde in totaal slechts vier treffers. Malinovskij en Zintsjenko Sjevtsjenko voerde een verjonging door en de nieuwe sterren van het team zijn Roeslan Malinovskij van Atalanta en Oleksander Zintsjenko van Manchester City. "We hebben er vertrouwen in en zijn optimistisch", stelt de bondscoach. "Het team wordt ieder jaar beter en we hebben een mooie toekomst voor ons."

Derde EK Oekraïne begint tegen Oranje aan zijn derde EK. In 2012 leidde Sjevtsjenko Oekraïne met twee goals naar een 2-1 zege op Zweden, maar volgde na nederlagen tegen Frankrijk en Engeland toch uitschakeling. In 2016 was de groepsfase na nederlagen tegen Polen, Noord-Ierland en Duitsland opnieuw het eindstation voor Oekraïne. Sjevtsjenko was destijds assistent van bondscoach Michajlo Fomenko.

Volgens aanvaller Yevgen Konoplyanka, die vanwege een blessure het EK aan zich voorbij moet laten gaan, gaf Sjevtsjenko het team zelfvertrouwen. "Hij heeft ons altijd laten zien waartoe we in staat zijn en dat we allemaal mensen zijn. Dat we al onze doelen kunnen bereiken als we vechtlust tonen." In een reportage van NOS-verslaggever Bert Maalderink roemde Taras Stepanenko de aanpak van de bondscoach. "We zijn erg gedisciplineerd, in ons leven hier op trainingskamp en op het veld", zei de verdedigende middenvelder van Sjachtar Donetsk. "Hij wil altijd winnen. Koste wat het kost."

2005: Andrij Sjevtsjenko met de Gouden Bal voor Europees topscorer - AFP

Boordevol zelfvertrouwen zou Oekraïne vorig jaar aan het EK zijn begonnen, maar dat toernooi ging vanwege corona niet door en sindsdien zijn de resultaten van de Oekraïners minder indrukwekkend, met onder meer een 7-1 nederlaag bij Frankrijk en 4-0 verlies in Spanje. De oorwassing tegen Frankrijk in oktober 2020 deed Sjevtsjenko kiezen voor meer defensieve zekerheid en een 5-3-2-systeem, bij Oranje welbekend. De koerswijziging bracht een knap 1-1 gelijkspel in en tegen Frankrijk, maar ook remises tegen Finland en Kazachstan. Met de 1-0 oefenzege op Noord-Ierland en de 4-0 overwinning op Cyprus op zak, in een systeem dat weer meer richting 4-3-3 gaat, lijkt het goede gevoel net op tijd terug bij de Oekraïners. Kijk hieronder naar de reportage van NOS-verslaggever Bert Maalderink op bezoek bij het trainingskamp van Oekraïne in Roemenië.

Oekraïne houdt deur in Roemenië dicht: 'We zijn erg gedisciplineerd' - NOS