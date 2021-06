Stranden op Corsica gesloten vanwege olievlek in zee

In de Middellandse Zee drijven voor de kust van Corsica twee olievlekken van samen bijna 35 kilometer lang. De olie werd vrijdag tijdens een patrouillevlucht van de Franse marine ontdekt.

Uit voorzorg zijn de stranden aan de oostkant van het eiland gesloten voor toeristen. Ook is het verboden om te vissen in het vervuilde gebied. De Franse marine is ingezet om de olie van het zeeoppervlak te zuigen.

Het is nog niet bekend van welk schip de olie afkomstig is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De autoriteiten vermoeden dat de olie in zee terecht is gekomen bij het schoonspoelen van een brandstoftank.

Er zijn grote zorgen over de schade die de olie aan de zee en aan de stranden zou kunnen aanrichten. Inmiddels is duidelijk geworden dat de olie op 10 kilometer van de kust drijft en door de stroming verder naar open zee wordt meegenomen.