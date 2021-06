Autocoureur Van Kalmthout pakt tweede podiumplaats in IndyCar-seizoen

Voor de tweede keer dit seizoen heeft autocoureur Rinus van Kalmthout een podiumplek veroverd in de IndyCar Series. Op het stratencircuit van Belle Island Park in Detroit eindigde de Nederlander zaterdag als tweede.

Van Kalmthout, ook wel bekend onder de naam 'VeeKay', wist in de slotfase van de race over zeventig ronden het podium nog te bereiken. Hij finishte op 1,7 seconden van de Zweedse winnaar Marcus Ericsson, een voormalig Formule 1-coureur, die zijn eerste zege in het IndyCar-circuit boekte.

'VeeKay' behaalde bijna een maand geleden zijn eerste overwinning. De Nederlander deed dat in de GMR Grand Prix in Indianapolis. Van Kalmthout staat momenteel met 231 punten vierde in het klassement, dat wordt aangevoerd door de Spanjaar Alex Palou (263 punten).

Zeven verschillende winnaars

Zondag is de tweede GP-race in Detroit. Tot dusver hebben de eerste zeven races van het seizoen, dat zestien wedstrijden omvat, steeds een andere winnaar gekregen.