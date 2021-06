'Eriksen heeft gepost in groepsapp Inter en wil snel terugkeren'

Christian Eriksen heeft zich enkele uren na de EK-wedstrijd tussen de Denen en Finnen gemeld in de groepsapp van zijn club Inter. Volgens Giuseppe Marotta, directeur van de Italiaanse topclub, maakt de Deense middenvelder het goed. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", aldus Marotta tegen het Italiaanse Sky Sport.

Eriksen viel zaterdag bij de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland vlak voor rust plotseling neer. Hij werd gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Kopenhagen. De toestand van de Deense middenvelder is stabiel en hij zou aanspreekbaar zijn.

Eriksen had volgens zijn voormalige cardioloog bij Tottenham Hotspur in zijn Premier League-periode geen hartproblemen. Dat zegt Sanjay Sharma, die Eriksen tussen 2013 en 2019 elk jaar testte, zondag tegen de Engelse krant The Mail on Sunday.

'Alles zag er perfect uit'

Ook dokter Sharma kreeg de beelden waarop de Deense middenvelder neerviel te zien. "Oh mijn god, is er iets dat we niet hebben gezien?", was de eerste reactie van de cardioloog. "Maar ik heb alle testresultaten bekeken en alles zag er perfect uit."

"Vanaf de dag dat we hem vastlegden, was het mijn taak hem te screenen en we hebben hem elk jaar getest. Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal, zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan omdat ik de tests heb gedaan", verklaarde Sharma tegen The Mail on Sunday.

Eriksen staat sinds 2020 onder contract bij Internazionale.