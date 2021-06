Deense voetbalbond komt met positief nieuws over Eriksen: stabiel en verdere onderzoeken

Eriksen is bij kennis en heeft zijn ploeggenoten de groeten gedaan. De Deense bond bedankt in het statement iedereen die heeft meegeleefd met Eriksen.

De Deense voetbalbond DBU heeft zondagochtend een update gegeven over de toestand van Christian Eriksen. De toestand van de middenvelder is stabiel en hij wordt de komende dagen verder onderzocht in het ziekenhuis.

"Het was snel duidelijk dat hij buiten bewustzijn was", aldus Boesen. "Toen ik bij hem aankwam, ademde hij en voelde ik zijn hartslag, maar plots veranderde dat. Vanaf dat moment zijn we begonnen om hem te reanimeren."

Terwijl zijn ploeggenoten hem afschermden, vocht Eriksen voor zijn leven. "De hulp kwam erg snel en het medische team en de rest van de staf deden wat ze moesten doen. Het lukte om Christian weer terug te krijgen. Hij sprak met me voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht", zei Boesen.

Uiteindelijk werd de wedstrijd tussen de Denen en de Finnen alsnog uitgespeeld, nadat de situatie van Eriksen stabiel bleek. EK-debutant Finland won met 1-0 door een goal van Joel Pohjanpalo.

Groepsapp

Eriksen meldde zich ook al in de groepsapp van zijn werkgever Internazionale. Volgens Giuseppe Marotta, directeur van de Italiaanse topclub, maakt Eriksen het goed. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", zei Marotta tegen het Italiaanse Sky Sport.

Volgens zijn voormalige cardioloog Sanjay Sharma bij Tottenham Hotspur had Eriksen in zijn Premier League-periode geen hartproblemen. "Vanaf de dag dat we hem vastlegden, was het mijn taak hem te screenen en we hebben hem elk jaar getest. Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal."

Training geschrapt

De Deense nationale ploeg heeft de voor vandaag geplande training geschrapt. Dat heeft de Deense voetbalbond zondagochtend bekendgemaakt. Ook alle media-activiteiten gaan niet door.

De Deense federatie heeft de spelers van de nationale ploeg intussen psychologische hulp aangeboden. Denemarken komt donderdag weer in actie. Dan is in Kopenhagen België de tegenstander.