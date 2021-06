Dit zijn de belangrijkste foto's uit de Nederlandse geschiedenis

Tik op de afbeelding hieronder om een deel alvast te bekijken. Van 19 foto's kun je het bijzondere verhaal lezen, zien of beluisteren. Zo hoor je het verhaal achter een iconische foto die gebruikt werd bij de Black Lives Matter-protesten én achter een van de allereerste naaktportretten. In totaal duurt het zo'n acht minuten, maar je kunt verhalen overslaan:

Een tijdje terug kreeg een groep foto-experts een taak: kies 100 onderscheidende foto's die samen de geschiedenis van de Nederlandse fotografie vertellen. Ze kozen er 99, over de Tweede Wereldoorlog, ons koloniale verleden en slavernij. Maar ook over voetbalfans, homo-emancipatie en de Deltawerken. Het publiek mag de 100ste foto bepalen .

De Eregalerij van de Nederlandse Fotografie is vanaf deze week permanent te zien in de nieuwe vleugel van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.