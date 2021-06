Azerbeidzjan: gevangen Armeniërs geruild voor kaart met landmijnen

Azerbeidzjan heeft vijftien Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen als onderdeel van een deal die na de oorlog van vorig jaar is gesloten.

De vijftien gevangenen werden aan de grens vrijgelaten, zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Armeense waarnemend premier Pasjinian plaatste op Facebook een foto van de terugkerende gedetineerden in een bus.

De uitruil kwam tot stand na bemiddeling van de VS en de EU. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken riep Armenië en Azerbeidzjan op om alle krijgsgevangenen vrij te laten. EU-president Michel noemde de deal een humanitair gebaar van beide kanten.

De landmijnen vormden een probleem voor de Azeri. Begin deze maand kwamen nog twee journalisten en een lokale ambtenaar om het leven toen een landmijn ontplofte.

Staakt-het-vuren

Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabach. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd.

Vorig jaar september brak een oorlog uit. Na zes weken van beschietingen en duizenden doden kwam er een staakt-het-vuren.