Oranjesupporters laten zich massaal testen • 1993 aan de beurt voor vaccinatie

Voor het eerst sinds halverwege september is het daggemiddelde van het aantal coronabesmettingen in België onder de duizend gezakt. Tussen 3 en 9 juni zijn er dagelijks 984 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een daling van 38 procent ten opzichte van de week ervoor.

Ook worden er in België minder mensen opgenomen. Tussen 3 en 9 juni waren dat er gemiddeld zo'n 52 per dag, een daling van 30 procent tegenover een week daarvoor. In totaal liggen nu nog 721 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 285 patiënten op de intensive care.

Volgens berekeningen van het instituut is het zogenoemde reproductiegetal gedaald tot 0,77. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 77 anderen besmetten. De epidemie dooft daarmee uit. Ruim 5,5 miljoen van de 11,5 miljoen Belgen heeft inmiddels een eerste prik gehad. Bijna 3 miljoen zijn volledig gevaccineerd.