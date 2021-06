Boete Bolsonaro voor niet dragen mondkapje • Opnieuw onrustig in Deurne

Het was gisteravond opnieuw onrustig in Deurne. Ongeveer 250 jongeren waren in het centrum toen rond 22.00 uur de kroegen en terrassen sloten. De horeca vroeg ze om naar huis te gaan, maar daar had niet iedereen zin in, meldt Omroep Brabant.

Er zou daarna een klein opstootje zijn geweest waarna de politie hen verwijderde. Uiteindelijk bleef de groep op straat hangen. Verzoeken om naar huis te gaan werden niet opgevolgd.

Vorige week rukte de politie massaal uit voor een vechtpartij. Twee grote groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist in de Blasiusstraat waar meerdere cafés zitten. Agenten hebben toen wapenstokken getrokken en linies gevormd om de jongeren uiteen te drijven.