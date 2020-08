Opnieuw pole voor Hamilton, Verstappen start GP Groot-Brittannië vanaf P3

Max Verstappen in actie op het circuit van Silverstone - AFP

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië achter de twee Mercedes-coureurs vanaf de derde positie. Lewis Hamilton begint voor de 91ste keer in zijn carrière vanaf poleposition. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer in de kwalificatie. Verstappen zag dat het gat naar Mercedes, net als de afgelopen raceweekeinden, groot was (ruim een seconde). "Mercedes is veel te snel, dat moeten we gewoon accepteren", analyseerde de Nederlander de situatie direct na de kwalificatiesessies. "Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt en dat is op dit moment de derde plek." Charles Leclerc start zondag ook vanaf de tweede rij. De Ferrari-coureur verwees de McLarens met zijn laatste rondje naar de plaatsen vijf en zes. Leclercs collega Sebastian Vettel nam een bocht te wijd en werd teruggezet naar plaats tien. Albon valt opnieuw tegen Verstappens teamgenoot bij Red Bull Alexander Albon redde het niet tot het einde van de kwalificatie en kwam niet verder dan de tweede kwalificatiesessie. Na de crash in de tweede vrije training op vrijdag, was dit een nieuwe teleurstelling voor de Thais-Britse coureur. Albon maakt dit Formule 1-seizoen vooralsnog geen beste indruk. De teruggekeerde Nico Hülkenberg strandde eveneens in de tweede kwalificatiesessie. De Duitser vervangt bij de Grand Prix van Groot-Brittannië Sergio Pèrez, die onlangs positief testte op het coronavirus. Hij start zondag vanaf de dertiende plek.

Max Verstappen na de kwalificatie van de GP Groot-Brittannië - AFP

Verstappen houdt, ondanks het gat met Mercedes, vertrouwen in zijn RB16. "De auto voelt iets beter aan dan in de vorige raceweekeinden. Maar we moeten heel erg veel terrein winnen, nieuwe onderdelen maken en testen en dat gaat veel tijd kosten." "Ik weet zeker dat onze auto beter zal worden", is de Red Bull-coureur hoopvol. "Maar het gat is zó groot dat het amper te dichten is. En de andere teams staan ook niet stil."