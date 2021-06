Tranen bij België voor Eriksen: 'Er ligt toch een vriend van je daar op de grond'

Toby Alderweireld - AFP

Van normale wedstrijdspanning was plotseling geen sprake meer bij de spelers van het Belgische voetbalelftal. Ook zij kregen, in de aanloop naar hun eerste EK-duel met Rusland (3-0), mee wat er was gebeurd bij Denemarken-Finland. En ook zij zagen Christian Eriksen ineenzakken op het veld. Een tergend lange reanimatie volgde, waarna er lange tijd onduidelijkheid was over de gezondheid van de Deense middenvelder. "Er ligt toch een vriend van je daar op het veld", klonk het bij Toby Alderweireld, die Eriksen nog goed kent van zijn tijd bij Ajax en Tottenham Hotspur.

Romelu Lukaku is momenteel ploeggenoot van Eriksen bij Internazionale. Zijn reactie, direct na zijn eigen wedstrijd: "Ik denk dat hij bij bewustzijn is, ik las in onze appgroep dat hij buiten levensgevaar is. Ik hoop dat hij terug gezond raakt, want hij heeft twee jonge kinderen en die hebben hem nodig." Lukaku hield het niet droog nadat hij de beelden had gezien. "Er waren veel tranen voor de wedstrijd. Het was voor mij heel moeilijk om te focussen voor deze wedstrijd." "Maar niet alleen voor mij was het moeilijk. Ook voor Toby, Jan en Nacer was het moeilijk. Want we kennen hem heel goed", verwijst Lukaku respectievelijk naar Alderweireld, Vertonghen en Chadli.

Vertonghen was zelf niet aan het kijken naar Denemarken-Finland. "Ik kwam net van mijn hotelkamer aflopen toen ik het nieuws hoorde. Ik kon gewoon niet bewegen. Ik stond stil. En ik krijg nu weer kippenvel." Vriend De aanvoerder van België speelde zo'n tien jaar samen met Eriksen. Eerst bij Ajax, later bij Tottenham Hotspur. De twee hebben nog regelmatig contact met elkaar. "Ik denk dat ik hem een vriend kan noemen. Ik hoorde dat hij bij bewustzijn was, dat hij aan het praten was, dat was het belangrijkste."

