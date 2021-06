Deense bondscoach emotioneel: 'Gaat goed met Eriksen, maar zijn behoorlijk van slag'

"We zijn er allemaal aan herinnerd wat belangrijk is in het leven", sprak de Deense bondscoach Kasper Hjulmand na het EK-duel met Finland.

"Het leven draait om betekenisvolle relaties. Als dan een van je spelers vecht voor zijn leven, dan is het voetbal zinloos. We zijn blij dat het goed met hem gaat, maar we zijn behoorlijk van slag."

De Denen beleefden een emotionele avond in Kopenhagen, waar Christian Eriksen vlak voor rust in elkaar stortte en op het veld werd werd gereanimeerd. Beide landen zochten de kleedkamers op, maar keerden toch terug om het duel uit te spelen. Finland won uiteindelijk met 1-0, maar het resultaat was in Kopenhagen bijzaak.

'Spelers kapot en emotioneel uitgeput'

"Wat de spelers hebben gedaan, is ongelooflijk. Trotser kan ik niet zijn. De spelers zijn kapot en emotioneel uitgeput", ging Hjulmand verder. "We hadden twee opties: de wedstrijd vanavond afmaken of morgenmiddag om 12 uur. Iedereen wilde vandaag spelen. De spelers zeiden dat ze toch niet konden slapen en het beter was om het vanavond uit te spelen."