Van Vleuten wint stoffige Strade Bianche na ijzersterke inhaalrace

Annemiek van Vleuten heeft de eerste WorldTour-wedstrijd in bijna vijf maanden gewonnen. De 37-jarige wereldkampioene was na een prachtige inhaalrace voor de tweede keer op rij de beste in Strade Bianche. Onder bijzondere omstandigheden (bijna 40 graden en heel veel stof) begonnen de rensters aan hun eerste WorldTour-wedstrijd sinds het uitbreken van de coronacrisis. Een rit van 136 kilometer met finish direct na de korte en steile klim op het Piazza del Campo in Siena. Van Dijk in achtervolging Met nog zo'n dertig kilometer tot de finish ontsnapte Ellen van Dijk (op de fiets van Koen de Kort) uit een groepje met elf vrouwen, maar ze werd snel weer teruggehaald. De groep ging in de achtervolging op de Spaanse renster Mavi García Canellas, die een voorsprong van ruim twee minuten had.

Mavi García Canellas bezig aan haar monstersolo in Strade Bianche - NOS

Het peloton, met onder anderen topfavorieten Annemiek van Vleuten (de winnares van vorig jaar die afgelopen weken drie eendagskoersen op rij won in Spanje) en Anna van der Breggen (winnares in 2018), reed toen op ruim vijf minuten achterstand. Aanval van Van Vleuten Maar op 15 kilometer van de finish sloot Van Vleuten uit het niets ineens aan bij de groep achtervolgers, die inmiddels was gereduceerd tot zes rensters (Karol-Ann Canuel, Amanda Spratt, Soraya Paladin, Lisa Brennauer en Leah Thomas), met kort daarachter een groepje met Van Dijk. Lang bleef Van Vleuten niet hangen, want ze zette vol de aanval in op García Canellas en op zeven kilometer van de finish passeerde ze de Spaanse renster, die wel een tijdje in het wiel van de wereldkampioene kon blijven hangen. Tweede zege op rij Bij het begin van de korte en steile klim op het Piazza del Campo in Siena sprong Van Vleuten weg bij García Canellas en klom ze op overtuigende wijze naar haar tweede Strade Bianche-overwinning op rij. Anna van der Breggen finishte als vierde.

Annemiek van Vleuten na het winnen van Strade Bianche - NOS