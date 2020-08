Van Vleuten wint stoffige Strade Bianche: 'Het was echt oorlog'

Met nog zo'n dertig kilometer tot de finish ontsnapte Ellen van Dijk ( op de fiets van Koen de Kort ) uit een groepje met elf vrouwen, maar ze werd snel weer teruggehaald. De groep ging in de achtervolging op de Spaanse renster Mavi García Canellas, die een voorsprong van ruim twee minuten had.

"De stroken zijn een stuk lastiger dan in maart (de maand waarin de Strade Bianche normaal gesproken verreden wordt, red.). Je bent continu aan het driften met je fiets en aan het proberen overeind te blijven. Het is een hele kunst om deze koers goed te rijden."

"Het was echt oorlog voor elke gravelstrook", zei winnares Van Vleuten na afloop. "Je duikt een strook in en je ziet helemaal niks. Als je achteraan zit, zie je alleen maar stofwolken, dus ik heb geprobeerd om op het juiste moment voorin te zitten."

Annemiek van Vleuten heeft de eerste WorldTour-wedstrijd in bijna vijf maanden gewonnen. De 37-jarige wereldkampioene was na een prachtige inhaalrace voor de tweede keer op rij de beste in Strade Bianche.

Lang bleef Van Vleuten niet hangen, want ze zette vol de aanval in op García Canellas en op zeven kilometer van de finish passeerde ze de Spaanse renster, die wel een tijdje in het wiel van de wereldkampioene kon blijven hangen.

Het peloton, met onder anderen topfavorieten Annemiek van Vleuten (de winnares van vorig jaar die afgelopen weken drie eendagskoersen op rij won in Spanje) en Anna van der Breggen (winnares in 2018), reed toen op ruim vijf minuten achterstand.

"Ik denk dat ik wel heel goed uit de coronaperiode gekomen ben, ja. Dat kan ik nu wel zeggen", aldus Van Vleuten na haar vijfde zege in vijf koersen in 2020. "Dit is de ultieme beloning voor het doorgaan met trainen en fit blijven."

"Het voelde voor mij alsof de race al voorbij was", analyseerde Van Vleuten na afloop haar indrukwekkende inhaalrace. "Eerst dacht ik dat ik hier voor niets was, maar toen ben ik vol in de aanval gegaan. Het was niet voor niets."

Hoe ging zij onderweg om met de zware omstandigheden? "Ik heb geprobeerd de boel om te draaien. Alles wat pijn doet, is goed. Want dan doet het de anderen nog meer pijn. Dus zei ik tegen mezelf: ik hou van de hitte!"