Titelkandidaat België begint EK zonder problemen en zet Rusland simpel opzij

Toch kon de nul al na negen minuten van het bord. Aarzelend optreden in de Russische defensie bracht de bal voor de voeten van Romelu Lukaku, die niet aarzelde en uithaalde. Hij stond ogenschijnlijk wel in buitenspelpositie, maar de scheidsrechter keurde de treffer goed.

De spelers kwamen echter wel met de schrik in hun lijf het veld op. Want ook in Sint Petersburg werd meegeleefd met wat er eerder op de avond in Kopenhagen, in die andere wedstrijd in groep B, was gebeurd met Christian Eriksen. De Deen kreeg een hartstilstand tijdens Denemarken-Finland en moest gereanimeerd worden.

Lukaku met boodschap voor Eriksen: 'Chris, sterkte jongen, we love you' - NOS

Het bracht gelijk rust in het spel van de Belgen, die slechts hoefden te wachten tot Rusland opnieuw in de fout ging. Dat gebeurde in de 34ste minuut. De ingevallen Thomas Meunier maakte koelbloedig de tweede goal. Meunier was even daarvoor in de ploeg gekomen voor Timothy Castagne, die bij een hard duel een breuk opliep in zijn oogkas.

Het zou het enige smetje blijken te zijn voor de Belgen op een avond waarop twee van de grootste namen in de selectie, de geblesseerde Kevin de Bruyne en de in vormcrisis verkerende Eden Hazard, niet eens werden gemist. Laatstgenoemde viel overigens nog wel in voor Dries Mertens.