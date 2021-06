Voetbalpodcast #156: 'Oekraïne zou zomaar bananenschil kunnen worden'

Zondag begint het EK voor het Nederlands elftal met de wedstrijd tegen Oekraïne. In de NOS Voetbalpodcast blikken de commentatoren Arno Vermeulen, Jeroen Stekelenburg en Jan Roelfs vooruit op die wedstrijd.

Helemaal gerust op een goede afloop zijn ze niet: "Oekraïne zou zomaar een bananenschil kunnen worden", wordt er gezegd.

In deze podcast wordt er gesproken over de slordigheden in de voorbereiding van Oranje, de opstelling die inmiddels wel duidelijk is, de nakende basisplaats voor Jurriën Timber en wat plan B of C is als het 5-3-2-systeem ingewisseld moet worden.