Finland verslaat aangeslagen Denen, die in gedachten bij Eriksen zijn

Het EK-duel Denemarken-Finland is een wedstrijd geworden om nooit te vergeten. Niet vanwege het voetbal, maar wel vanwege het in elkaar zakken van Christian Eriksen in de 43ste minuut.

De wedstrijd werd daardoor een uur en drie kwartier stilgelegd. Na de hervatting won Finland met 1-0.

Opeens ging de 29-jarige Eriksen na een ingooi aan de zijlijn tegen de grond. Teamgenoten riepen snel op tot medische assistentie en vormden een haag om de medici hun werk te laten doen. De spanning en angst op de gezichten gaven blijk van een ernstige situatie.

Na een kwartier werd Eriksen per brancard van het veld vervoerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De eerste berichten waren positief; Eriksen was "wakker" en "gestabiliseerd". Hij bleek vanuit zijn ziekbed zelfs contact te hebben gehad met zijn teamgenoten. Zijn advies: uitspelen die wedstrijd.

Andere wedstrijd

En zo geschiedde. Onder applaus van de Finnen kwamen de Denen het veld op voor de hervatting. Eerst werden de resterende minuten van de eerste helft uitgespeeld en daarna de tweede helft. Wat meteen duidelijk werd, was dat het een andere wedstrijd was geworden.