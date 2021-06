Synchroonzwemmende tweeling De Brouwer op olympische koers bij OKT

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn dicht bij een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De tweeling gaat bij het kwalificatietoernooi in Barcelona, waar zondag negen startbewijzen uitgedeeld gaan worden, als tweede de beslissende dag in.

Het duo onderstreepte op de eerste dag de grote vorm met een derde plaats in de voorronde van de vrije kür, die beloond werd met 87.800 punten. Die positie kwam later op de dag ook uit de bus in de finale van de technische uitvoering. De 22-jarige tweeling scoorde op dat onderdeel een persoonlijk puntenrecord van 87.5620.

In het totaalklassement deden alleen de Oostenrijkse zussen Anna-Maria Alexandri en Eirini Alexandri het zaterdag beter. De finale van de vrije kür is zondagmiddag. Die score telt voor 50% mee, de andere helft komt uit de technische uitvoering van de zaterdag.