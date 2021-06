Eriksen 'wakker' en 'gestabiliseerd' na reanimatie op veld; Denemarken-Finland stilgelegd

Christian Eriksen is tegen het einde van de eerste helft van het EK-duel Denemarken-Finland tegen de grond gegaan. De 29-jarige Deen werd daarna gereanimeerd. Teamgenoten vormden daarbij een haag om hem heen. Volgens een statement van de Deense bond is hij "wakker" en de UEFA laat weten dat Eriksen is "gestabiliseerd".

Spelers, staf en publiek hielden angstvallig hun adem in, nadat Eriksen tegen de grond was gegaan. Na een klein kwartier werd Eriksen met de spelers opnieuw om hem heen door de medici afgevoerd naar het ziekenhuis. Uit de gezichten van de spelers bleek de ernst van de situatie. Diverse ploeggenoten durfden niet te kijken.