Politie doet ultieme poging om moord Helmonds meisje (8) op te lossen

De politie doet een ultieme poging om de moord op de 8-jarige Manon Seijkens in Helmond op te lossen. Het meisje kwam op 10 augustus 1995 niet meer thuis. Een half jaar later, op 17 februari 1996, werd ze dood aangetroffen in de struiken, niet ver van haar ouderlijk huis. Ze was seksueel misbruikt en om het leven gebracht. Van de dader ontbreekt tot nu toe elk spoor.

"Het is zo'n zaak die mij en de collega's van mijn team niet los zal laten totdat de dader achter slot en grendel zit", zegt Jeroen Snellen van het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant.

Wat er is zich precies heeft afgespeeld na haar vermissing is niet duidelijk, meldt Omroep Brabant. Eerder zijn wel drie mannen aangehouden, van wie er een is veroordeeld. Hij is in hoger beroep vrijgesproken. "Terecht", benadrukt Snellen. Door nu enkele nieuwe bevindingen te delen, wil hij alsnog de zaak oplossen.

Donkere haar

Op het lichaam van het meisje werd destijds een donkere haar van 27 centimeter lang gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft dat bewijsstuk vorig jaar met de nieuwste technieken onderzocht en ontdekt dat de haar afkomstig is van iemand uit Oost-Azië en/of een familieachtergrond in dat gebied heeft. De haar zou van de dader of haar/zijn partner kunnen zijn. "De haar is in ieder geval niet van eerder gearresteerde verdachten", zegt politieman Snellen.

De politie gaat ervan uit dat Manon direct, op de dag van haar verdwijning, is vermoord - op de plek waar ze een half jaar later werd gevonden. Gecombineerd met het feit dat die plek lastig is te bereiken voor iemand die de omgeving niet kent, gaat de politie ervan uit dat de dader daar vaak kwam of er woonde. Snellen: "Mogelijk weet iemand met de kennis van nu dat iemand in die periode uit de buurt is vertrokken."