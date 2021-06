Dubbelspecialiste Krejcíková stunt met enkelspeltitel op Roland Garros

Dit jaar kreeg, geïnspireerd door haar in 2017 overleden oud-coach en voormalig Wimbledon-kampioene Jana Novotná, het enkelspel wat meer aandacht en dat betaalde zich uit met finaleplaatsen in Dubai en Straatsburg. Dat laatste toernooi, kort voor Roland Garros afgewerkt op gravel, leverde Krejcíková ook nog eens haar eerste WTA-titel op.

Er prijken daarentegen wel al vijf dubbelspeltitels op grandslamniveau op de palmares van de Tsjechische: twee in het vrouwendubbel en drie in het gemengd. Morgen kan ze daar aan de zijde van Katerina Siniakova een zesde aan toevoegen.

De 25-jarige Krejcíková was in Parijs aan pas haar vijfde grandslamtoernooi in het enkelspel begonnen. Op Wimbledon en de US Open stond ze zelfs nog nooit solo op de baan.

De ongeplaatste Barbora Krejcíková heeft de titel op Roland Garros veroverd. De Tsjechische dubbelspecialiste versloeg in haar eerste grandslamfinale in het enkelspel de als 31ste ingeschaalde Russin Anastasia Pavljoetsjenkova in drie sets: 6-1, 2-6, 6-4.

Die goede vorm had ze meegenomen naar de Franse hoofdstad, getuige de reeks overwinningen die haar in de eindstrijd had gebracht.

Dubbele fouten

De start van Krejcíková, de nummer 33 van de wereld die in oktober voor het eerst de top-100 binnenkwam, in de finale was niettemin stroef. Mede door twee dubbele fouten keek ze al meteen tegen een achterstand aan. Maar het tij keerde snel: zes games later was de eerste set binnen.

De 29-jarige Pavljoetsjenkova, die twee weken geleden aan al haar 52ste grandslamtoernooi was begonnen maar ook voor het eerst in de finale stond, rechtte haar rug. Ze ruilde haar passieve houding in voor agressiever spel en bracht daarmee haar opponente herhaaldelijk in verlegenheid. Na twee breaks mocht ze op 5-1 voor de set serveren. Een setpoint ging echter verloren en kort daarop ook de game.