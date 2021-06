Stijging oud papierprijs is goed nieuws voor inzamelaars

De prijs voor oud papier is het afgelopen jaar flink gestegen. Goed nieuws voor gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van oud papier, maar ook voor sportverenigingen, kerken en scholen kan het een verschil maken; van oudsher is oud papier voor allerlei soorten clubs een belangrijke inkomstenbron. Voor voetbalvereniging Dios uit Nieuw Vennep levert het sinds dit jaar bijna twee keer zoveel op. Al sinds 1993 gaan zij, samen met drie andere sportverenigingen uit de buurt, elke week met vrachtwagens de wijk in om oud papier in te zamelen, vertelt Kees Bus, lid van de voetbalclub en verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier. "Vorig jaar kregen we van het recyclingbedrijf 4 cent per kilo. Nu is dat 7,5 cent." "We zijn qua prijs weer terug op het niveau waar we in 2016 en 2017 zaten", zegt Gerard Nijssen van het recyclingbedrijf waar voetbalvereniging Dios mee samenwerkt. De vrijwilligers en de verenigingen in Nieuw Vennep zijn blij met de hoge papierprijs:

Vrijwilligers halen oud papier op: 'Belangrijk om de club draaiende te houden'

Het dal ontstond na 2017 toen de afzetmarkt voor oud papier in Azië ineens kleiner werd, vertelt Hans Koning, directeur van de branchevereniging voor oud papier FNOI. "China is vanaf 2018 fors minder oud papier gaan importeren. Daardoor raakten we het in Europa moeilijker kwijt en daalden de prijzen." Vanaf ongeveer maart 2020, het begin van de coronacrisis, begonnen de prijzen te stijgen. "De inzameling van oud papier liep in de eerste lockdown sterk terug. Sommige gemeenten stopten tijdelijk helemaal met inzamelen." "Tegelijkertijd schoot de vraag naar papieren producten - zoals zakdoekjes, wc-papier, kartonnen verpakkingen voor pakketjes - omhoog. De vraag groeide weer ten opzichte van het aanbod en dan stijgen de prijzen." Koning verwacht dat we nu weer op een redelijk stabiel prijsniveau zitten en dat de prijzen niet veel verder omhoog zullen gaan.

Quote Tijden zijn veranderd. Vroeger zetten mensen een doosje oud papier aan de straat en reed de vereniging langs. Maarten Goorhuis, beleidsadviseur Nederlandse Vereniging van afval- en reinigingsmanagement