Wales en Zwitserland delen eerste EK-punten na twee rake kopballen

Wales en Zwitserland hebben in hun eerste EK-duel de punten gedeeld. In Bakoe eindigde het tweede duel in groep A in 1-1. In dezelfde groep won Italië vrijdagavond de openingswedstrijd van het EK met 3-0 van Turkije.

De Zwitsers, die alleen op het vorige EK de groepsfase overleefden, hadden voor de rust meer balbezit, maar dat leverde amper gevaar op. Haris Seferovic probeerde het zonder succes van afstand en schoot net voor rust in kansrijke positie over. Van dichtbij zorgden Kevin Mbabu, Fabian Schär (subtiel hakje) en Manuel Akanji voor dreiging. Het behoedzame Wales, dat in 2016 als debutant reikte tot de halve finales, loerde op counters via vleugelspelers Daniel James en sterspeler Gareth Bale. Het was dicht bij succes via Kieffer Moore, wiens kopbal door doelman Yann Sommer over de lat werd getikt. Startblokken Na rust schoot Zwitserland uit de startblokken en daarbij speelde Breel Embolo de hoofdrol. De geboren Kameroener brak door, stuitte op doelman Danny Ward, maar uit de daaropvolgende hoekschop van Xherdan Shaqiri kopte hij bij de tweede paal raak. Bekijk in de carrousel hieronder beide doelpunten van Zwitserland en Wales.