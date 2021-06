Tien jaar cel voor brandstichting in vluchtelingenkamp op Lesbos

Een rechtbank in Griekenland heeft vier jonge Afghaanse asielzoekers veroordeeld tot celstraffen van tien jaar, voor de brand die vorig jaar het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos verwoestte. De rechtbank acht opzettelijke brandstichting bewezen. In april werden twee andere verdachten, die tijdens de brand minderjarig waren, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op rechtszaak. De aanklacht tegen vijf van de zes verdachten was gebaseerd op de getuigenis van één persoon, een andere Afghaanse migrant. Hij is spoorloos. Ook bij de zitting van de twee minderjarige verdachten was de getuige niet aanwezig.

Bij de rechtszitting gisteren mochten geen journalisten aanwezig zijn. Volgens de rechtbank was er te weinig ruimte vanwege de coronamaatregelen.

Boos over lockdown

In september vorig jaar brandde het vluchtelingenkamp volledig af. Minder dan een week later werden de zes Afghaanse verdachten opgepakt. Zij zouden uit onvrede over een lockdown het vuur hebben aangestoken.

In het kamp woonden 12.500 migranten, terwijl er maar plek was voor 3000. Het kamp was in lockdown vanwege een corona-uitbraak. Voor zover bekend vielen er geen doden.