Schippers ook in Genève niet topfit; topvorm voor Tokio dient zich nog niet aan

Zes weken voor de start van de Olympische Spelen heeft Dafne Schippers haar topvorm nog niet te pakken. Bij atletiekwedstrijden in het Zwitserse Genève eindigde ze op de 100 meter als vierde in een tijd van 11,25 seconden, ruim boven haar persoonlijk record van 10,81.

Schippers worstelt met chronische rugklachten, maar daar is nu ook nog een pijnlijke knieholte bijgekomen. Omdat ze niet topfit is kan ze in haar voorbereiding op Tokio haar laatste versnelling niet goed aanspreken.

Bij de Fanny Blankers-Koen Games eindigde Schippers vorige week eveneens niet op het podium op de 100 meter. Ze werd ver achter winnares Dina Aher-Smith vierde. En bij de Diamond League in Florence stelde ze donderdag teleur op de 200 meter met een zesde plaats.