Ook dit jaar hadj alleen voor inwoners van Saudi-Arabië

In Saudi-Arabië zijn dit jaar vanwege de coronapandemie opnieuw alleen inwoners van het land zelf welkom bij de hadj, de belangrijkste islamitische bedevaart. Ook kondigde het Saudische ministerie van Hadj aan dat er maximaal 60.000 pelgrims welkom zijn in Mekka. Alleen 18- tot 65-jarigen mogen meedoen en zij moeten allemaal zijn ingeënt tegen het coronavirus.

Vorige week werd al bekend dat er ook dit jaar vanuit Indonesië geen pelgrims naar Saudi-Arabië zullen gaan voor de hadj. Dat besluit werd genomen omdat de coronapandemie nog niet onder controle is. Nergens op de wereld wonen zo veel moslims als in Indonesië.

Vorige jaar maar enkele duizenden deelnemers

De hadj begint over vijf weken. Saudi-Arabië zei eerder al wel dat er net als vorig jaar speciale voorwaarden zullen gelden, maar details werden nog niet bekendgemaakt.

Normaal geldt per land een maximumaantal deelnemers van 0,1 procent van de moslimbevolking. Vorig jaar deden maar enkele duizenden pelgrims aan de hadj mee, allemaal uit Saudi-Arabië zelf. In 2019, het laatste jaar van voor de coronapandemie, deden er bijna 2,5 miljoen moslims van over de hele wereld aan mee.