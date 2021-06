Haarlemse (96) weigert huis te verkopen aan beleggers; liever een jong stel

Ze kan er waarschijnlijk een hoop geld voor krijgen, maar een 96-jarige Haarlemse weigert haar flatje te verkopen aan een belegger. In plaats daarvan wil ze haar steentje bijdragen aan de oplossing van de woningnood.

"We gaan het huis verkopen aan een starter of een stel die nu nog geen woning hebben", zegt haar zoon Frank du Maine bij NH Nieuws. "Dus ook niet aan mama's en papa's die een huis voor hun kinderen willen kopen."

Mevrouw Du Maine is de laatste van de eerste bewoners van de flatgebouwen aan de Karel Doormanlaan, die er na de oorlog zijn neergezet. Tot vorig jaar kon ze zich zelfstandig redden. Nu is het zover dat de moeder van twee zonen naar een verzorgingstehuis moest verhuizen. Haar man is overleden.

5000 'views'

Uit gesprekken met hun moeder begrepen de zonen dat zij zich druk maakt over de gekte op de woningmarkt. Zij wil vooral dat haar woning snel wordt verkocht om woningzoekenden uit de brand te helpen.

Grote vastgoedbedrijven hebben zich volgens zoon en zaakwaarnemer Frank al gemeld bij de familie met als doel de flat te kopen en weer door te verkopen, maar die worden afgewimpeld. "Wij kijken niet uitsluitend naar de hoogste biedingen."

Op makelaarswebsite Funda is het flatje (vraagprijs 225.000 euro plus servicekosten) nu al 5000 keer bekeken. De familie verwacht dat het ondanks de speciale bepaling over beleggers op de site geen enkel probleem zal zijn om de woning te verkopen.