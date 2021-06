Nederlandse hockeyers pakken Europese titel na shoot-outs

Negen seconden voor het verstrijken van de reguliere speeltijd leek Nederland nog genoegen te moeten nemen met een tweede plaats op de EK hockey, maar na een benutte strafcorner en het beter nemen van de shoot-outs, mag Oranje zich toch Europees kampioen noemen.

Het is voor de zesde keer in de geschiedenis dat Nederland de Europese titel binnensleept. Pirmin Blaak was de gevierde man bij Oranje. De doelman hield in de reguliere speeltijd de Duitsers meerdere malen van scoren af en onderscheidde zich ook bij de shoot-outs.

In aanloop naar de finale gingen de gedachten van de Nederlandse hockeyers ongetwijfeld even terug naar de groepsfase. Ook daarin waren de Duitsers de tegenstander en werd er na een tumultueuze slotfase, waarin doelman Pirmin Blaak een groene kaart kreeg en de arbitrage een snelle keeperswissel weigerde, een 2-0 voorsprong uit handen gegeven.

Uitblinkende Blaak

In tegenstelling tot het duel in de groepsfase, pakte Nederland in de finale geen vroege voorsprong. De grootste kansen in het eerste kwart waren voor de Duitsers, maar dankzij het sterke optreden van doelman Blaak werd een achterstand voorkomen.

Eerst was het Timur Oruz die de Nederlandse keeper redding zag brengen en even later stuitte Lukas Windfeder met zijn strafcorner op Blaak. Aan Nederlandse kant gingen twee strafcorners de mist in, waardoor het na het eerste kwart nog 0-0 stond.