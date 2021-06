Boeren voorkomen wake van dierenactivisten na stalbrand Nederweert

Tientallen boeren van Farmers Defence Force zijn demonstratief aanwezig in Nederweert. Ze hebben met hun trekkers een deel van de wegen bij het dorp bezet. Daarmee hebben ze voorkomen dat actiegroep Animal Rights een wake houdt bij het boerenbedrijf waar vorige week 4600 varkens omkwamen bij een stalbrand.

Voorman Mark van den Oever van FDF waarschuwde eerder dat de Animal Rights-activisten "er niet zullen doorkomen". Volgens hem verdienen de bewoners rust.

De wake van de dierenactivisten is verplaatst naar het Raadhuisplein in het centrum van Nederweert. Een woordvoerder van Animal Rights laat bij 1Limburg weten dat er geen plannen meer zijn om naar het bedrijf te gaan.

Knuffels en bloemen

Op 1 juni brak door nog onbekende oorzaak brand uit in de stal in Nederweert. De brand was meteen zo heftig dat de brandweer weinig kon uitrichten. De stal brandde geheel uit, het blussen duurde tot na middernacht. Woensdagochtend vlamde het vuur zelfs weer even op. De brandweer wist wel te voorkomen dat een naastgelegen stal met nog eens 3000 varkens vlamvatte.

Animal Rights heeft vanmiddag knuffels en bloemen neergelegd op het Raadhuisplein. "De veehouderij reduceert de dieren al snel tot een statistiek. Wij willen laten zien dat het gaat om individuen en geen producten die weggeschreven kunnen worden", aldus Kristel Grond van de actiegroep op Facebook.

"De wereld moet gevoerd worden, en dat gaat niet zoals bij huisdieren", reageert Mark van den Oever van FDF in het Eindhovens Dagblad.